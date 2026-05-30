Пришлось вызвать помощь: медведица остановила нарушителя границы, который хотел попасть в Румынию. Видео

Украинец пытался незаконно пересечь границу, чтобы добраться до Румынии, однако на пути ему попалась преграда – нарушителя "остановила" медведица. Ему пришлось залезть на дерево и вызвать помощь.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. В итоге на горе-путешественника был составлен административный протокол.

Неудачная попытка пересечения границы

Как отмечается, житель Киева пытался незаконно пересечь границу в направлении Румынии. Он двигался по горной местности вне официальных пунктов пропуска, но во время ночного перехода неожиданно наткнулся на медведицу.

"Чтобы избежать опасности, мужчина залез на дерево и оттуда вызвал помощь", – говорится в сообщении.

На вызов оперативно отреагировали пограничники Мукачевского отряда. На момент их прибытия животное уже покинуло место происшествия.

На вопрос работников ГПСУ о том, как он оказался в этой местности, киевлянин объяснил, что заблудился и остался без связи.

Нарушитель добавил, что из-за слабого покрытия мобильной сети вызовы постоянно прерывались, а на телефон поступали только сообщения о попытках дозвониться.

"Мужчину безопасно сняли с дерева и доставили в подразделение. В отношении его составлен админпротокол", – указано в сообщении.

Напомним, румынские чрезвычайники спасли украинца в горах Марамуреш. Мужчина более недели бродил по горной местности, а последние четыре дня оставался без еды. 30-летнего обессиленного уклониста удалось обнаружить в труднодоступной местности благодаря поискам на вертолете.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Полтавщины пытался незаконно пересечь украинскую границу и едва не погиб в горах. В результате поисково-спасательных мероприятий мужчину нашли и передали медикам.

