Уникальный случай. Украинец после Олимпиады-2026 выступит на Паралимпиаде: как это возможно

Украинский лыжник Дмитрий Драгун выступит на Паралимпийских играх 2026 года в Милане после того, как принял участие в Олимпиаде, которая завершилась 22 февраля. Наш соотечественник исполнит роль гайда для спортсменов с нарушением зрениям.

Об этом информирует официальный сайт Национального паралимпийского комитета Украины. Отмечается, что Драгун станет единственным украинцем, который станет участником сразу двух подряд главных стартов четырехлетия.

На Олимпиаде 2026 Драгун выступил в лыжном марафоне на 50 км и занял 43-е место. В скиатлоне на 20 километров он был 59-м, в классическом спринте занял 60-е место, а в гонке на 10 километров с раздельным стартом стал 71-м.

Паралимпиада-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. Наша команда выступит рекордным составом – 25 спортсменов и 10 гайдов.

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска к турниру россиян и беларусов с их национальной символикой. Несколько европейских стран также присоединились к акции.

Также "сине-желтым" запретили использовать на парадной форме изображение карты страны в признанных границах. Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал экипировку политической.

Как сообщал OBOZ.UA, МПК цинично и нелепо отреагировал на бойкот Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане.

