Уничтожение Украины: чемпионка ОИ из РФ сказала, чего желает в 2026 году 'в том числе и детям'

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова пожелала всем россиянам в 2026 году "побед на абсолютно всех фронтах". Депутатка Государственной думы при этом прозрачно намекнула на то, что главным достижением страны-агрессорки должен стать успех в войне против Украины, уничтожение которой, является главной целью РФ.

Об этом Журова цинично заявила в интервью порталу Sport24, прямо не упоминая преступную войну, которую россияне ведут против нашей страны. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что желает победы, из-за которой в РФ "будет мир", и детям.

"Мое главное пожелание на 2026 год – мира и побед на абсолютно всех фронтах. Всем буду желать это, в том числе и детям, потому что они у меня тоже спортсмены. Для меня слово "победа" будет главным в 2026 году, потому что из-за победы будет и мир. От победы сразу все идет, поэтому этого всем и хочу пожелать", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка выдала пропагандистский нарратив о том, что регионы, которые находятся под оккупацией РФ, не хотят возвращения в состав Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова обозвала украинцев варварами после того, как фанаты нашей футбольной сборной вывесили баннер с горящим Кремлем на матче отборочного турнира ЧМ-2026.

