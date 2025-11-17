Чемпионка ОИ из РФ увидела горящий Кремль и обозвала украинцев варварами из-за матча с Исландией

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова возмутилась баннером болельщиков сборной Украины, который вывесили на матче отборочного турнира к ЧМ-2026 с Исландией. Фанаты "сине-желтых" продемонстрировали полотно с изображением горящего Кремля и защитника нашей страны, чем довели до истерики депутатку Госдумы.

Видео дня

Об этом Журова заявил в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина набросилась с оскорблениями на украинцев, назвав их варварами, а Кремль "одной из главных достопримечательностей, принадлежащих ко всему культурному наследию мира".

"Любой, кто выставляет такие баннеры, – варвары. Человек спускается к каким-то варварским настройкам. Они же берут это за образ, но это неправильный образ, потому что украинцы желают, чтобы сгорела одна из главных достопримечательностей, принадлежащих ко всему культурному наследию мира. Украинцы должны понимать, что вкладывают в этот образ, особенно если они считают себя демократами и стремятся в Евросоюз. Это выглядит совершенно неприемлемо и напоминает варварские, нацистские и экстремистские настроения", – сказала Журова.

Ранее российские болельщики впали в уныние после матча сборных Украины и Исландии, в котором наша команда одержала победу и вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отборочного турнира к чемпионату ира-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!