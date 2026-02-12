'Украинцы, вы всех нас утомили'. На Олимпиаде-2026 устроили протест против Украины, который оказался очередным фейком россиян. Фотофакт

В сети распространился фейк о реакции венгерского лыжника на протесты украинских спортсменов на Олимпиаде-2026. Сообщалось, что Адам Коня якобы показал пластырь с надписью "Вы всех нас утомили", реагируя на политические лозунги на стартовых пластырях украинских спортсменов.

Этот материал мигом подхватили пророссийские медиа-помойки, растащив его по своим соцсетям.

При этом некоторые издания не погнушались исправить слово "утомили" на более "острое".

На самом деле информация оказалась ложной: оригинальная фотография, опубликованная на странице сборной Венгрии в интернете, не содержит никакого пластыря на перчатке Коня.

Фото было отредактировано, а публикации о "стебе" спортсмена оказалась очередной ложью от россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад во время Олимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо в социальных сетях начали распространять информацию о якобы бегстве представителя украинской делегации. В Центре противодействия дезинформации заявили, что речь идет о скоординированной фейковой кампании, запущенной через российские Telegram-каналы.

