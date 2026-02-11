Представитель сборной Украины сбежал на Олимпийских играх-2026 в Италии: в сети разгоняют фейк российских провокаторов

Во время Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо в социальных сетях начали распространять информацию о якобы бегстве представителя украинской делегации. В Центре противодействия дезинформации заявили, что речь идет о скоординированной фейковой кампании, запущенной через российские Telegram-каналы.

Видео дня

По данным ведомства, в инфопространстве появились сфабрикованные ролики, замаскированные под телевизионные сюжеты иностранных медиа. В одном из них утверждается, что Всемирное антидопинговое агентство якобы "смягчило допинг-контроль для украинской сборной", объясняя это "психологическим стрессом из-за войны" и возможным приемом седативных препаратов. Эти заявления подаются как официальная позиция международных спортивных структур, однако в реальности подобных решений не принималось.

Отдельно распространяется история о том, что переводчик украинской сборной в Италии якобы стал "52-м представителем делегации, который сбежал" за последние месяцы. Пропагандисты утверждают, что после общения с прессой он "исчез", оставив телефон в гостиничном номере, чтобы его невозможно было отследить.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают: обе истории полностью вымышлены и не имеют никаких подтверждений. Официальных сообщений о "побеге переводчика" не существует, как и решений WADA о каких-либо послаблениях для украинских спортсменов.

Ведомство отмечает, что фейки сначала публикуются в российских Telegram-каналах, после чего масштабируются через сеть аффилированных аккаунтов. Характерная черта кампании — имитация телевизионных сюжетов западных медиа для создания видимости достоверности. Ранее Центр уже опровергал аналогичные вбросы, в частности фейковый сюжет о якобы изолированном размещении украинских спортсменов на Играх.

В ЦПД напомнили, что цель подобных информационных атак — дискредитация украинской сборной на фоне Олимпиады и попытка подорвать поддержку Украины со стороны европейского сообщества.

