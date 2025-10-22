Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился словами украинской чемпионки мира Аллы Белинской в интервью OBOZ.UA о том, что ей неприятно соревноваться с представителями РФ. Функционер лицемерно поиздевался над нашей соотечественницей, назвав ее бескультурной из-за патриотичной позиции.

Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот обвинил Белинскую в политизации спорта, а также цинично призвал ее отказаться от выступления на международных турнирах.

"В спорте существует определенная этика и культура поведения. Конечно, многое зависит от внутренней культуры человека и, возможно, от сиюминутного тренда. Не стоит вовлекать спорт в политику, тем более в такой радикальной форме. У каждого спортсмена есть право выбора – если ей настолько неприятно участвовать, никто не заставлял ее приезжать на соревнования вообще", – сказал Мамиашвили, который родился в Конотопе Сумской области.

До этого глава ФСБР возмутился решением украинки Ирины Коляденко не жать руку представителям РФ, потребовав от нее уважения к российским оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе Ольга Хорошавцева сделала вид, что на ней не сказывается отказ украинок пожимать ей руку и фотографироваться на награждении.

