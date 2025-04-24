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"Никогда. Он недостойны": украинская призерка ОИ объявила жесткий бойкот россиянам

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Никогда. Он недостойны': украинская призерка ОИ объявила жесткий бойкот россиянам

Двукратная призерка Олимпийских игр Ирина Коляденко выступила категорически против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. 26-летняя борчиха из Ирпеня подчеркнула, что никогда не приветствует представителей страны-агрессорки, ведь они попросту недостойны соревноваться с остальными атлетами.

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Об этом Коляденко заявила в интервью порталу sport-express.ua. По словам вице-чемпионки Парижа-2024, многие российские представители борьбы поддерживают войну, а отец ее прямой конкурентки Динары Кудаевой был участником агрессии РФ и ликвидирован воинами Украины. При этом атлетку из Красноярского края спокойно допускают до турниров.

"Никогда. Он недостойны": украинская призерка ОИ объявила жесткий бойкот россиянам
"Никогда. Он недостойны": украинская призерка ОИ объявила жесткий бойкот россиянам

"Я никогда не пожимаю рук соперницам из стран-агрессорок. Никогда не фотографируюсь с ними на пьедесталах, не общаюсь на соревнованиях. Отрицательно отношусь к допуску их на чемпионаты; они недостойны соперничать с нами. Не секрет, что многие спортсменки из стран-агрессорок (России и Беларуси – ред.) поддерживают войну в Украине. Поэтому, по-моему, допуск их к международным соревнованиям, вообще непонятен", – сказала Коляденко.

"Никогда. Он недостойны": украинская призерка ОИ объявила жесткий бойкот россиянам

Ранее трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе Ольга Хорошавцева сделала вид, что на ней не сказывается отказ украинок пожимать ей руку и фотографироваться на награждении.

"Никогда. Он недостойны": украинская призерка ОИ объявила жесткий бойкот россиянам

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