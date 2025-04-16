'Как ведут себя...' Чемпионка Европы из РФ отреагировала на отказ украинок от рукопожатия

Трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе Ольга Хорошавцева сделала вид, что на ней не сказывается отказ украинок пожимать ей руку и фотографироваться на награждении. По словам представительницы страны-агрессорки, бойкот Соломии Винник на чемпионате Европы в Братиславе никак на нее не повлиял.

Видео дня

Об это Хорошавцева заявил в интервью порталу "РБ Спорт". 30-летняя уроженка Красноярского края, сделала вид, что не понимает причин такого отношения украинок, добавила, что сконцентрирована на своих выступлениях, а поведение соперниц оставляет ее равнодушным.

"Я никак к этому не отношусь, занимаюсь собой и концентрируюсь на своем выступлении. Как ведут себя другие спортсмены, мне неважно. Во время схватки я сфокусирована на борьбе и на сопернике. Просто делаю обычную работу, как со всеми. Как они к этому относятся и как реагируют, меня не касается", – сказала Хорошавцева.

Отметим, что женская сборная Украины одержала убедительную победу в общекомандном зачёте на чемпионате Европы 2025 года по вольной борьбе, набрав 180 очков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили спровоцировал грандиозный скандал на чемпионате Европы, обматерив бывшего представителя РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!