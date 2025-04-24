'Эта спортсменка из Украины...' В РФ потребовали от 3-кратной чемпионки Европы уважения к россиянам

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился решением украинки Ирины Коляденко не жать руку представителям РФ. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, отвечая трехкратной чемпионке Европы, использовал традиционные штампы кремлевской пропаганды о якобы несамостоятельности наших соотечественников.

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Об этом Мамиашвили заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Олимпийский чемпион Сеула-88 с неприкрытым цинизмом раскритиковал борчиху из Ирпеня и потребовал от нее уважения к соперникам из страны-агрессорки, так как это является частью правил, которые все обязаны соблюдать. При этом он умолчал, что РФ нарушает любые регламенты и договоренности.

"Эта спортсменка из Украины – несчастный человек. Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику – это нормально. Но рукопожатие – это обязательная процедура, это уважение противника. Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке", – сказал Мамиашвили.

Ранее глава ФСБР спровоцировал грандиозный скандал на чемпионате Европы, обматерив бывшего представителя РФ

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе Ольга Хорошавцева сделала вид, что на ней не сказывается отказ украинок пожимать ей руку и фотографироваться на награждении.

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