'Если бы отдали Крым, Россия бы отступилась': украинская чемпионка рассказала об иностранцах, которые думают, что война закончилась, 'золотом' туше и варениках

Многократная победительница и призер чемпионатов Европы по вольной борьбе Алла Белинская в сентябре 2025 года наконец-то добыла и "золото" чемпионата мира, победив соперницу из Турции эффектным туше. К успеху спортсменка шла 10 лет, гоняя по 10-14 кг и тренируясь с фонарями под обстрелами. А сейчас еще и приходится напоминать и объяснять всем, что происходит в Украине. Поскольку некоторые иностранные коллеги думают, что война в нашей стране уже закончилась.

В разговоре с OBOZ.UA Алла рассказала о своем победном чемпионате, борьбе с представителями страны-агрессора, советах отдать Крым и любимых варениках.

– Вы – уже достаточно титулованная спортсменка, но на уровне чемпионатов мира это только первая ваша награда.

– Да, это 10 лет моей профессиональной карьеры. Первая моя мировая награда была еще по юниорам 10 лет назад. И слава Богу, что теперь получила уже взрослое "золото".

– Я понимаю, что никто не пускает руки, тем более в нашей стране не привыкли...

– Да, понимаю. За это время я проходила через много поражений. В моей карьере было где-то семь неудач на чемпионатах мира. Но были результаты на чемпионате Европы. Они меня радовали и давали мне силы продолжать мою борцовскую деятельность.

– А были ли какие-то предчувствия, что в этом году уже точно все удастся? Тем более после "золота" на чемпионате Европы-2025.

– Да-да. Уже пришло мое время. Еще раз скажу, что очень благодарна Богу за то, что все сложилось – и подготовка, и сгонка веса, и состав соперников. И очень горжусь этим, что удалось сделать все для нашей матери. Хотя сначала немного не верилось, что наконец удалось завоевать медаль.

– Комментируя свою победу, вы отмечали, что очень тяжелым получился именно полуфинал, поскольку соперница из Кыргызстана Нурзат Нуртаева была вам незнакома. Как вы под нее подстраивались?

– Азиатская борьба она немного отличается от европейской. Там больше они проходят в ноги, боковые. Тогда как европейская больше в захватах, а захваты мне больше импонируют. Но все-таки нашла момент сделать свое техническое наработанное действие и показать результат. Была возможность и хорошо, что я ею воспользовалась.

– В финале чемпионата мира у вас была знакомая соперница – с "золотой" схватки Евро-2025. Накануне соревнований готовились, что возможно повторение в этой дуэли европейской?

– Я прокручивала в своей голове много вариантов, которые могут быть. И не думала, что эта схватка будет легкой. Потому что в борьбе сегодня выиграл ты, а завтра – у тебя. И не нужно расслабляться, а только сконцентрировано выходить на схватку и показывать работу, которая была выполнена до того.

– Судьи пересматривали момент вашего победного туше в финале.

– Ну, они думали, что я только за голову взяла захват. Но у меня четко все получилось. Ее тренера уже подали протест, потому что у них просто больше не было никаких других вариантов, как пересмотреть видео и убедиться, что мое техническое действие выполнено правильно.

– Но вы были уверены в своей победе, пока просматривали видео?

– Да, я была уверена. Может, где-то там закралось сомнение, но эти эмоции радости уже никто не мог остановить. И когда я выиграла, то сказала: "Украина это для тебя!" Потому что медали именно такого сорта достойно наше государство.

– Тем более, у нас давно не было золотых наград чемпионатов мира.

– Да, уже семь лет. Последний раз чемпионат мира выигрывала Алла Черкасова. Кстати, мы вместе с ней тренировались, и я также в этой категории боролись в то время, но тогда уступила ей, и соревновалась потом в 76 кг.

– В течение своей карьеры вы успели сменить немало весовых категорий – выступали и в 76 кг, и в 68 кг. В этом году вы выиграли все самые главные старты в 72 кг. Это ваш оптимальный вес? Как Вы чувствуете себя?

– Для 72-х я тоже гоняла вес, для этого мне надо было сбросить 10 кг. То есть, была сделана работа, и, слава Богу, это было удачно для меня и для всей страны. Да, пока это не олимпийская категория. Какую рассматриваю на будущее? Между 76 кг и 68 кг. Я буду отталкиваться от веса, который у меня будет в то время.

– Просто вы в этом году гоняла 10 кг, а для категории до 68, это же еще на 4 кг больше.

– Для меня нет ничего невозможного. Нужно добросовестно работать, и тогда будет результат.

– Но ведь во многом приходится себе отказывать. Что для вас самое сложное в этой подготовке и в этом сгоне?

– Это база, это нормально, что надо было не только вес гонять, но и тренироваться, выполнить все задачи, которые дает тренер. А потом на соревнованиях собрать все свои силы и показать результат. Спасибо Богу, что он достоин нашей страны. И я очень горжусь этим.

– К сожалению, к соревнованиям в борьбе уже вернули россиян. Да, под "нейтральным" статусом, но мы все понимаем, что это очень условная история. И на чемпионате Европы-2025 вам пришлось бороться с представительницей РФ Бураковой. Как настраивались?

– Настраивалась только на победу. У меня было такие эмоции, что я должна была только выиграть. И ни в коем случае не жать руку. У меня даже мыслей никогда не было, что я могу уступить им. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться.

– А представители страны-агрессора как-то пытаются общаться?

– Нет, слава Богу, они не идут на контакт, и я этому рада.

– Начало полномасштабной войны стало для всех шоком и невероятным испытанием. Не было тогда мыслей, что этот спорт никому не нужен?

– Я думала, что из-за войны нам уже не дадут возможность представлять страну. Но, благодаря ВСУ, мы можем выступать, прославлять Украину и еще и на таком уровне составлять достойную конкуренцию. Только благодаря нашим защитникам и защитницам мы можем тренироваться, выступать и получать награды.

– А где вас застало начало полномасштабного вторжения РФ?

– Мы находились в Киеве и как раз в тот день, 24 февраля 2022 года, должны были ехать на турнир в Турцию. В шесть часов утра мы уже выехали в аэропорт. А потом нам сказали там, что началась война, и мы уже не можем никуда вылететь.

Конечно, все сразу разъехались по домам. Потом нас собрали на сборы – сначала в Польше, потом – в Венгрии. А вскоре в Венгрии был чемпионат Европы, и там я заняла третье место.

– Как вы вообще боролись после такого?

– Я 14 дней была в шоке. Ничего не делала, не тренировалась. И потом нас тренера поддержали, сказали, у вас все получится, вы должны показать свой характер. И не только на ковре, но и за его пределами.

– Как тренируетесь во время тревог и обстрелов?

– Бывало, и под фонарями тренировались. Случалось, что и в бомбоубежище спускались, когда была воздушная тревога. Были и прилеты в Хмельницком, поэтому нелегко. Но мы находили варианты, чтобы выполнять свою работу. Как и все.

– Ваши коллеги из других стран спрашивают о ситуации в Украине?

– Подходят и спрашивают всегда. Каждый спортсмен подходит и спрашивает: "Как вы?" И мы должны объяснять, что происходит. Потому что они говорят: "Если бы вы отдали Крым, то он бы отступился". Мы говорим, что отдавали Крым. И вы же видите, он там не остановился. Это были и такие вопросы.

– До сих пор еще есть этот интерес к нам за рубежом? Или немножко угасает?

– Угасает. Некоторые даже думают, что уже нет войны. Например, в Казахстане ко мне подходил и говорил: "Так у вас же все закончилось". А мы отвечаем, как есть. Что все продолжается, что нас обстреливают.

– Вы сама родом из Хмельницкого, но определенный период вашего спортивного пути связан с Херсоном. Как-то следите, что происходит в городе?

– Да, я восемь лет там училась и выступала. И вот базы ШВСМ, в которой я проживала, ее уже нет. Институт не работает, его перевели в Ивано-Франковскую область. Родные, которые жили возле Антоновского моста, в частности сестра, говорят, что их дома уже нет. Слава Богу, все живы, они сейчас в Германии, но просто им уже некуда возвращаться.

– Я понимаю, что свободного времени у вас сейчас немного, но когда есть свободная минутка, где вы ее проводите, как отдыхаете?

– У меня есть хобби – люблю вышивать, также люблю прогулки на свежем воздухе, почитать. Но преимущественно на сегодня я полностью в спорте и львиная часть моего времени уходит на подготовку.

– Я знаю, что вы очень любите вареники.

– Да, люблю и сама леплю. Особенно люблю с капустой и с творогом.

– Когда же вы их успеваете есть, если гоняете столько килограммов?

– В промежутке между соревнованиями. Вот сейчас (смеется). Сегодня я себе позволяю, а там дальше, возможно, и год надо будет держать диету. Для меня это не проблема. Лишь бы был результат.

