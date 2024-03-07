'Откуда такое у 20-летнего парня?' Почему украинский чемпион мира покинул спорт на пике формы и не попал на ОИ, рассказал отец пловца

Украинец Андрей Хлопцов считался восходящей звездой мирового плавания в баттерфляе, став в 16 лет чемпионом Европейских игр-2015 на 50-метровке. Киевлянин собирался бороться за награды Олимпиады-2020 в Токио, когда услышал диагноз, поставивший крест на его карьере. Об этом OBOZ.UA рассказал отец спортсмена, Андрей Хлопцов-старший.

В начале разговора с тренером мы вспомнили курьезный момент, который произошел с юным Андреем в Баку. Когда после двух личных медалей Евроигр-2015 уставший и не до конца адаптировавшийся к разнице во времени чемпион проспал квалификацию в эстафете.

"Да, он тогда как раз до ночи сдавал мочу на допинг, а утром из-за этого проспал и не вышел на эстафету. Там тогда такое началось...", – с улыбкой вспомнил Хлопцов-старший.

Андрей становился чемпионом Европы и мира среди юниоров, а в 2017 году обновил юниорский рекорд планеты на 50-метровке баттерфляем и финишировал седьмым на взрослом мундиале. Пловец должен был ехать на Олимпийские игры-2020 в Токио, однако у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.

"Еще до полномасштабной войны, когда Андрей был на самом пике своей формы и завоевал олимпийскую лицензия, он заболел. Он как раз готовился к Играм, когда у него возникла большая проблема с легкими, из-за которой ему пришлось покинуть спорт. Там лопнул сосуд. И непонятно, откуда такое у 20-летнего парня", – рассказал Хлопцов-старший.

"Андрей служил в армии. Его комиссовали из нее, это было еще за два года по полномасштабной войны. Затем уехал работать за границу, туда же, в Сингапур, где он выиграл юниорский чемпионат мира. Андрея там помнили, он написал им резюме, и они его пригласили. После чего он уехал в Сингапур и уже сколько лет работает там", – добавил тренер.

И хотя Андрей сумел найти свой путь и после столь раннего окончания карьеры, Хлопцову-старшему очень печально, что сын так и не сумел выступить на Олимпиаде: "Вот такая у мене печаль как у отца-тренера, что все было на ходу, все получалось, он был в финале чемпионата мира. Думал, что вот как раз через два года Олимпиада. И с ним случилось такое..."

Однако Хлопцов-старший все-таки не перестал тренировать после того, как сын ушел из спорта, и воспитал нового чемпиона мира на "королевской" дистанции, 50-метровке вольным стилем – Владислава Бухова. 21-летний уроженец Донецка стал автором сенсации на первенстве планеты в Дохе в феврале.

"Мне пришлось собраться со всеми силами и подготовить нового человека, который выиграет чемпионат мира и будет работать дальше", – отметил Хлопцов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский пловец сенсационно выиграл чемпионат мира, опередив соперника на 0.01 секунды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!