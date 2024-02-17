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Впервые в истории! Украинский пловец сенсационно выиграл чемпионат мира, опередив соперника на 0.01 секунды

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,9 т.
Впервые в истории! Украинский пловец сенсационно выиграл чемпионат мира, опередив соперника на 0.01 секунды

Украинский пловец Владислав Бухов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который со 2 по 18 февраля 2024 года проходит в Дохе (Катар). 21-летний уроженец Донецка со временем 21,44 стал победителем в заплыве на 50 метров вольным стилем.  

Основая борьба за "золото" шла между Буховым и действующим чемпионом мира и трехкратным олимпийским призером австралийцем Кэмероном Макевоем. 

Впервые в истории! Украинский пловец сенсационно выиграл чемпионат мира, опередив соперника на 0.01 секунды

На финише спортсменов разделила лишь одна сотая секунды. Эта награда стала для украинца дебютной на выступлениях такого уровня.  

Впервые в истории! Украинский пловец сенсационно выиграл чемпионат мира, опередив соперника на 0.01 секунды

Кроме того, это первое завоеванное "золото" Украины на 50-метровке вольным стилем в истории чемпионатов мира и первая победа на мундиалях за последние 17 лет, когда в 2007 году Олег Лисогор победил на такой же дистьанции, но брассом. 

Впервые в истории! Украинский пловец сенсационно выиграл чемпионат мира, опередив соперника на 0.01 секунды

Всего же в активе Украины восемь побед в финала ЧМ по плаванию.

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