Впервые в истории! Украинский пловец сенсационно выиграл чемпионат мира, опередив соперника на 0.01 секунды

Украинский пловец Владислав Бухов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который со 2 по 18 февраля 2024 года проходит в Дохе (Катар). 21-летний уроженец Донецка со временем 21,44 стал победителем в заплыве на 50 метров вольным стилем.

Основая борьба за "золото" шла между Буховым и действующим чемпионом мира и трехкратным олимпийским призером австралийцем Кэмероном Макевоем.

На финише спортсменов разделила лишь одна сотая секунды. Эта награда стала для украинца дебютной на выступлениях такого уровня.

Кроме того, это первое завоеванное "золото" Украины на 50-метровке вольным стилем в истории чемпионатов мира и первая победа на мундиалях за последние 17 лет, когда в 2007 году Олег Лисогор победил на такой же дистьанции, но брассом.

Всего же в активе Украины восемь побед в финала ЧМ по плаванию.

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