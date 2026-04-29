Украинская теннисистка вышла в полуфинал супертурнира в Мадриде, повесив 'баранку' именитой сопернице. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№23 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв сеяную соперницу из Чехии Линду Носкову (№13 WTA) – 7:6(1), 6:0. В четвертьфинале 23-летняя киевлянка продлила победную серию до десяти матчей и оформила разгром во втором сете, выиграв его с сухим счетом.

Эта победа стала для украинки десятой подряд и позволила обновить личный рекорд по продолжительности серии без поражений. Перед турниром в Мадриде теннисистка выиграла матч за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, после чего завоевала титул на соревнованиях WTA 250 в Руане.

Костюк проведет десятый полуфинал на уровне Тура и третий в текущем сезоне. Ранее в этом году она доходила до этой стадии в Брисбене на турнире WTA 500, где затем сыграла в финале.

Это также второй полуфинал для украинки на уровне WTA 1000: впервые она дошла до этой стадии в Индиан-Уэллсе два года назад, где уступила будущей победительнице Иге Швентек.

Следующей соперницей Костюк станет Анастасия Потапова, попавшая в основную сетку как лаки-лузер. Счет личных встреч равный: 2:2. В прошлом сезоне украинка обыграла ее в четвертом круге турнира в Мадриде.

Матч за выход в финал состоится в четверг, начало не ранее 22:30 по киевскому времени.

В своем интервью после матча Костюк отметила, что матч проходил в сложных погодных условиях: сильный ветер и холод влияли на игру, из-за чего до конца первого сета теннисистки не всегда контролировали траекторию мяча. Она заявила, что несколько недель назад не ожидала таких результатов, и отметила, что удовлетворена своими выступлениями в этот период.

