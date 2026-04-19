Впервые в мировой истории! Во Франции состоялся уникальный украинский теннисный финал. Видео

Впервые в истории профессионального женского тенниса титул турнира WTA 250 разыграли две представительницы Украины. В финале соревнований во французском Руане Марта Костюк (№28 WTA) обыграла Веронику Подрез (№209 WTA) в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Видео дня

19-летняя Вероника Подрез родилась в Новой Каховке и стала одной из самых молодых финалисток уровня WTA от Украины.

Для Костюк этот титул стал вторым в карьере и позволил прервать серию из трех поражений в финалах.

Ранее теннисистки из Украины не встречались друг с другом в решающем поединке турниров основного тура уровня 250 и выше. Подобные национальные финалы ранее фиксировались у сборных США и Чехии, однако для украинского тенниса это событие стало уникальным.

На пути к финалу Костюк уверенно прошла свою полуфинальную стадию, тогда как Подрез вышла в решающий матч после отказа соперницы. Вероника стала главной сенсацией турнира, добравшись до финала на своем дебютном соревновании WTA. Она начала выступление с квалификации и по ходу турнира обыграла бывшую третью ракетку мира Слоан Стивенс.

По итогам турнира Костюк поднялась в лайв-рейтинге WTA с 28-го на 25-е место, а Подрез совершила резкий скачок с 209-й позиции на 147-ю.

Дополнительное внимание к финалу привлекло совместное фото Костюк и Подрез, сделанное в 2019 году на Roland Garros.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!