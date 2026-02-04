Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев пожаловался на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который запретил флаг России на Играх-2026. Так называемый депутат Государственной думы назвал этот шаг попытками отменить страны-агрессора.

Об этом Валуев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который яро поддерживает уничтожение украинцев и нашей страны, также добавил, что его не удивило подобное решение МОК.

"Вас что-то удивляет в этом? Меня это совершенно не удивляет. Об этом давно говорили, что они всё это сделают. Никто ничего не скрывал, свою позицию даже не высказывали. Все делают, чтобы Россия нигде не присутствовала: ни в виде флага, ни в виде гимна, ни в виде спортсменов", – сказал Валуев.

Ранее МОК также запретил "нейтральным" российским спортсменам участвовать в традиционном параде на церемония открытия Олимпийских игр в Милане.

Как сообщал OBOZ.UA, МОК потребовал от украинского саночника Владислава Гераскевича не устраивать акции протеста против россиян на ОИ-2026.

