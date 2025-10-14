Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев подтвердил, что Россия не заинтересована в остановке захватнической войны против Украины. Депутат Государственной думы цинично высмеял идею перемирия на время проведения Олимпийских игр 2026 года в итальянском Милане.

Об этом Валуев в патриотичном угаре заявили порталу Sport24, комментируя призыв МИД Италии к остановке огня во время турнира. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина при этом выразил совершенно абсурдное мнение о том, что наша страна планирует "завезти иностранцев" в армию и "рыть укрепления" за Днепром.

"Олимпийское перемирие, предложенное Украиной? Чушь. Олимпиады не мешали воевать. Сейчас им нужен передых, чтобы завезти иностранцев, доукомплектовать войска и рыть укрепления, которых за Днепром мало", – сказал Валуев.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин со словами "я обалдел" высказался о согласии Украины на олимпийское перемирие. А бывший министр спорт РФ Павел Колобков разразился проклятиями в адрес нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил совершенно циничную мысль о том, что Россия не должна соглашаться на перемирие на время ОИ-2026

