Лучшая теннисистка РФ Мирра Андреева не собирается обращать внимание на то, что в полуфинале Roland Garros-2026 она будет противостоять украинке Марте Костюк. 19-летняя уроженка Краснодара добавила, что ей плевать на высказывания иностранных журналистов, которые всячески напоминают о том, что на корте сойдутся представительницы страны-агрессорки и жертвы нападения.

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Об этом Андреева лицемерно заявила в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com, когда еще не был известен победитель четвертьфинала мейджора в Париже между Костюк и Элиной Свитолиной. По словам россиянки, она сконцентрирована на своей игре.

"Для меня неважно, что они украинки, мне нет разницы, против кого я играю. Буду концентрироваться на мяче, концентрироваться на том, как он летит. Я понимаю, что журналисты любят добавить перчинки. Я к этому готова. Всё зависит от журналиста. Я уже знаю, кто дружелюбный, а кто любит что-то вкинуть. Всегда отвечаю честно, поэтому для меня это не проблема", – сказала Андреева.

Добавим, что поединок украинки и россиянки в полуфинале Roland Garros-2026 состоится 4 июня. Букмекеры уже назвали фаворита противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина установила исторический рекорд на Roland Garros после того, как Марта Костюк обыграла Элину Свитолину в четвертьфинале.

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