Букмекеры назвали шансы Костюк победить лучшую теннисистку РФ в полуфинале Roland Garros-2026

Вторая ракетка Украины Марта Костюк считается фавориткой противостояния с лучшей теннисисткой РФ Миррой Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2026. Поединок состоится в четверг, 4 июня, и определит первую участницу решающего матча турнира серии Большого шлема.

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Костюк может стать первой представительницей нашей страны, которая сыграет в финале мейджора в женском одиночном разряде. Для этого ей надо обыграть Андрееву. Ставки на это принимаются с коэффициентом 1,78. А показатели на успех теннисистки из страны-агрессорки достигают уровня 2,05.

При этом эксперты уверены, что соперницы сыграют не больше 22 геймов. Соответствующее событие представлено индексом 1,65.

Наша соотечественница дважды обыграла Андрееву в предыдущих матчах, причем они состоялись в нынешнем сезоне. В австралийском Брисбене Костюк была сильнее 7:6, 6:3, выйдя в полуфинал. А на супертурнире в Мадриде киевлянка выиграла 6:3, 7:5 в матче за трофей.

Марта находится в сумасшедшей форме – она выиграла все 17 матчей в нынешнем грунтовом сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина установила исторический рекорд на Roland Garros после того, как Марта Костюк обыграла Элину Свитолину в четвертьфинале.

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