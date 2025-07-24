Делают, что хотят, когда убивают украинцев: президент НОК отреагировал на допуск военных россиянок на чемпионат мира по фехтованию

На днях в Тбилиси стартовал чемпионат мира по фехтованию, куда Международная федерация (FIE) позорно допустила уже совсем не нейтральных представительниц РФ, а лидеров сборной России, саблисток Яну Егорян и Софию Великую, которые носят армейские погоны и открыто поддерживают вторжение в Украину. Президент НОК Вадим Гутцайт отметил, что, конечно, эти атлетки никак не могут быть нейтральными, но происходит подмена понятий и FIE просто делает все, что ей заблагорассудится.

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В комментарии OBOZ.UA накануне соревнований олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Вадим Гутцайт отреагировал на допуск российских спортсменок, связанных с армией РФ и Путиным, и рассказал, на какие шаги в связи с таким поведение FIE идет наша страна.

"Мы реагируем, но уже видим, что, наверное, единственная на сегодня Федерация фехтования, которая настолько не обращает внимание на рекомендации Международного олимпийского комитета. Сначала они допустили россиян в командные соревнования, хотя есть рекомендации не допускать, ведь в этом виде соревнований не может быть нейтральных команд", – отметил глава НОК.

"Но они все равно их допустили. И уже "нейтральные" атлеты соревновались на юниорском чемпионате мира. Сейчас уже допустили этих атлеток, которые на сто процентов не нейтральны. Поэтому, к сожалению, они не обращают внимание на рекомендации, они делают, что хотят", – рассказал Гутцайт.

По мнению президента НОК Украины, происходит какая-то подмена понятий: "Это какой-то сюрреализм нашей жизни. Каждую ночь на нас летят ракеты и дроны, убивают украинцев, разрушаются города по всей стране. И в то же время допускают таких спортсменов, которые активно поддерживают войну, которые находятся на всех мероприятиях, которые являются военными или происходят в поддержку российских военных".

"Поэтому когда говорят, что спорт вне политики, я отвечу: "Нет, спорт не может быть вне политики". Тогда не участвуйте, тогда отказывайтесь от всего этого", – уверен Вадим Гутцайт.

На самом деле очень трудно как-то повлиять на Международную федерацию фехтования, которой много лет руководил российский олигарх и друг Путина Алишер Усманов. Однако Украина все равно пытается изменить ситуацию.

"Я разговаривал с Ольгой Харлан. Она планировала по международной линии пообщаться со спортсменами, как они смотрят на это. Пишем письма, обращаемся. Мы можем работать только в законном поле. Естественно, что Международная федерация фехтования не обращает на наши письма никакого внимания и делает, что хочет. Никак не реагирует", – рассказал председатель НОК.

Естественно, что и психологически нашим спортсменам крайне тяжело в такой ситуации. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Елена Кравацкая эмоционально отреагировала на допуск российских саблисток к мировому первенству в Тбилиси. Наша соотечественница особо подчеркнула, что речь идет не о так называемых нейтральных спортсменках, а действующих офицерах армии страны-агрессора.

"Конечно, сложно на это реагировать и сложно выходить на дорожки, глядя на этих спортсменок и на все остальное. Особенно, когда сейчас каждую ночь бомбят все наши города, и мы видим, что в Харькове происходило, и сколько погибает наших украинцев... Поэтому я и говорю, что это какой-то сюрреализм нашей жизни", – подытожил Вадим Гутцайт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинка последним уколом выиграла чемпионат мира по фехтованию.

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