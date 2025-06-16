Олимпийский чемпион по конькобежному спорту Светлана Журова отметилась очередными нападками на украинцев, унизив наш народ за желание иметь свои культуру и язык. Кроме того, депутатка Государственной думы выдала бред о том, что Россия является оплотом свободы для человека.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путины и яра Z-патриотка в лучших традициях кремлевской пропаганды пожаловалась на якобы ущемление прав россиян и русскоязычных в нашей стране.

"Само слово "украинизация" звучит неприлично. Когда человек сам выбирает, на каком языке ему говорить, это называется свобода и демократия. До чего дошли – теперь в Украине русских называют меньшинствами. Украинцы начали переворачиваться и говорить, что у них нет русских корней, родственников в России. Никакой свободы в этой стране нет, полный тоталитарный режим. Местное население просто запугали. Еще нас в чем-то обвиняют. В России как раз настоящая свобода", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка рассказал, что спровоцирует революцию в России, а также обвиняла Украину в давлении на Международный союз конькобежцев (ISU).

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова неожиданно встала на защиту украинских гимнастов Олега Верняева и Владислава Грико, которые после неудачи на чемпионате Европы в Германии устроили погром в гостиничном номере.

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