Лидеры сборной Украины по спортивной гимнастике загадили отель в Лейпциге – СМИ. Фотофакт

Организаторы чемпионата Европы–2025 по спортивной гимнастике, который проходил с 26 по 31 мая, заявили о повреждениях и антисанитарии в гостинице Dorint в Лейпциге, где проживали Олег Верняев и Владислав Грик, пишет "Телеграф". Руководство отеля выставило счёт на 370 евро за уборку и ремонт номера, в котором размещались лидеры сборной Украины.

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По данным принимающей стороны, в номере были сломаны две прикроватные лампы, настольная лампа и крышка унитаза, а сифон в ванной оказался засорён рвотой.

Также понадобилась специализированная уборка и утилизация мусора. Вся информация была передана украинской стороне с приложением фото.

Согласно документу, специальная уборка обошлась в 150 евро, повреждённые лампы – в 150 евро, ещё 70 евро потребовались на ремонт сантехники. Позже издание сообщило, что Верняев оплатил убытки из собственных средств.

Напомним, что Владислав Грико занял 17-е место в многоборье. Верняев стал восьмым в финале упражнений на брусьях. Также Олег выступал в командном турнире, где сборная Украины финишировала на 11-й позиции. Добавим, что на европейском первенстве 2024 года Украина заняла первое место.

Первую и в итоге единственную медаль на ЧЕ-2025 для Украины завоевал Назар Чепурный, который стал бронзовым призером в опорном прыжке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спортсмены мужской сборной Украины по спортивной гимнастике выступили с открытым заявлением, в котором обвинили Федерацию спортивной гимнастики Украины (ФСГУ) в предвзятом отстранении главного тренера Геннадия Сартинского от участия в чемпионате Европы.

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