Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова выразила нелепое мнение о том, что в России может вспыхнуть революция. По словам депутатки Государственной думы, это якобы произойдет, если режим Владимира Путина отменит пенсии в страны-агрессорке, а "люди на улицы выйдут".

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Об этом Журова заявила в интервью порталу Sport24. Победительница Игр в Турине-2006 вспомнила о том, что повышение пенсионного возраста в России вызвало много вопросов, забыв о том, что это изменение в конституцию террористического государства на самом деле никак не отразилось на властях.

"Предложение об отмене пенсии? Это просто кто-то сказал, на таком уровне это и надо оставить. Не так давно смотрела новость про пенсии в Китае. У них там 40% не получают такие выплаты, а их должны содержать дети. Ничего хорошего в этом нет. Отмена пенсии в России точно невозможна. У нас повышение пенсионного возраста сколько вопросов вызвало – это даже до сих пор обсуждают. А что будет с отменой пенсии? Просто революция – люди на улицы выйдут. Так что никакая отмена у нас невозможна", – сказала Журова.

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