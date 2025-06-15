'Это не то, что они из Украины'. В Госдуме сделали неожиданное заявление после случившегося с украинскими гимнастами в Германии

Депутат Госдумы России Светлана Журова неожиданно встала на защиту украинских гимнастов Олега Верняева и Владислава Грико, которые после неудачи на чемпионате Европы в Германии устроили погром в гостиничном номере. По её словам, подобные всплески эмоций случаются у спортсменов всех стран и не связаны с национальностью.

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"У спортсменов бывают срывы, и это абсолютно не связано с тем, что они из Украины. Просто у людей бывают такие реакции, особенно после неудачного выступления. У нас в истории спорта тоже были случаи: один голландец, например, выбрасывал кровать из окна. Такие эпизоды бывают крайне редко, но всё же случаются", – отметила Журова в интервью "Матч ТВ".

Она добавила, что не стоит делать из ситуации трагедию или политический повод. По её мнению, эмоции могли быть усилены алкоголем, и подобное поведение наблюдается даже у обычных людей, не говоря уже о спортсменах, переживших поражение. "Это явно делали не трезвые люди. Кто-то в гневе и дверь выламывал – всё от стресса", – заявила депутат.

В заключение Журова подчеркнула, что инциденты подобного рода единичны и не носят системный характер. По её словам, нельзя судить о спортсменах только по таким моментам – даже олимпийские чемпионы иногда теряют самообладание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вице-президент Федерации гимнастики Украины Стелла Захарова резко отреагировала на скандал с участием ведущих спортсменов сборной — Олега Верняева и Владислава Грико.

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