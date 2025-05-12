Олимпийская чемпионка Светлана Журова пожаловалась на то, что Украина оказывает давление на Международный союз конькобежцев (ISU) и выступает против допуска россиян к соревнованиям. По ее словам, решения совета организации, который проходит 12 мая, могут вызвать протесты со стороны нашей страны.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Депутат Государственной думы и приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что ISU наверняка согласует жесткие условия участия российских фигуристов и конькобежц5ев в отборе к ОИ-2026.

"Надеюсь, что все пройдет благополучно и хотя бы по одному спортсмену нам согласуют. В то же время мы понимаем, что как только совет ISU пройдет, Украина сразу начнет подавать протесты, требовать, чтобы не допускали ни при каких обстоятельствах. Просто так это все не дастся. Уже сейчас на ISU давят. Конечно, хотелось бы допуска расширенным составом. А то, насколько понимаю, замены не будут разрешены. Так что если допущенный спортсмен получит травму или выйдет из формы, другого послать уже не получится", – сказала Журова.

Накануне Международный союз биатлонистов (IBU) заявил о том, что не собирается пересматривать условия допуска россиян к ОИ-2026 после смены президента Международного олимпийского комитета (МОК).

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