'Украинца ждет ночь боли!' Легенда бокса хотел использовать нашего звездного бойца, но тот шокировал британцев нокаутом и отправил чемпиона на пенсию

14 сентября бывший чемпион мира в двух категориях Рикки Хаттон (45-3, 32 КО) умер в возрасте 46 лет всего за несколько недель до возвращения на ринг, но в свое время на пенсию его окончательно отправил именно украинец. В ноябре 2012 года после проигрыша Мэнни Пакьяо в 2009-м и трех тяжелых лет борьбы с алкоголем, наркотиками и лишним весом британец запланировал свое большое возвращение, а в соперники он выбрал другого бывшего чемпиона – Вячеслава Сенченко. Однако бой в Манчестере пошел совсем не по тому плану, на который надеялся Хаттон и его команда.

Новость о большом возвращении одного из самых любимых английских боксеров появилась в сентябре 2012-го, когда 33-летний манкунианец начал сбрасывать вес и созвал пресс-конференцию. На тот момент Рикки имел рекорд 45-2, уступив только двум другим легендарным чемпионам – филиппинцу Мэнни Пакьяо и непобедимому американцу Флойду Мейвезеру.

"Это больше, чем просто возвращение. Я борюсь за то, чтобы реабилитироваться. Я хочу, чтобы британский бокс снова гордился мной. Единственный способ убедить всех в моем возвращении – это разгромить кого-то 24 ноября", – заявил тогда титулованный боец, который очень трудно отходил от нокаута во втором раунде от Пакьяо и которого в 2010 году лишили боксерской лицензии из-за употребления кокаина.

"После того поражения моя жизнь превратилась в кашу. Это возвращение не только о деньгах. Люди говорят обо мне хорошие вещи, но они не знают, что происходило у меня в голове. Но за 12 недель до боя я нахожусь в лучшей форме, в которой когда-либо был, потому что наверстываю три года потерянного времени", – заверил Хаттон.

Более 21 000 билетов на возвращение "Хитмена" в Манчестере были распроданы за два дня – еще до того, как был объявлен соперник или андеркард вечера. СМИ склонялись к тому, что соперником Хаттона станет американец Пол Малиньяджи, которого британец уже побеждал техническим нокаутом в Лас-Вегасе в 2008 году.

Однако через несколько лет после поражения от англичанина Малиньяджи, который не имел действительно "выключающего" удара, завладел титулом WBA Regular. Весной 2012-го он сенсационно отобрал пояс как раз у украинца Вячеслава Сенченко, продемонстрировав, пожалуй, лучший бокс в своей карьере. И второй бой с бывшим обидчиком был для американского чемпиона, как говорится, не ко времени.

Вполне возможно, что у Хаттона и его команды были и еще неплохие варианты, ведь англичане могли предложить не только разделить ринг с легендой, но и неплохой гонорар. Однако бывший чемпион мира IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе и WBA в полусреднем остановил свой выбор как раз на Вячеславе. А чтобы попасть в свой прежний вес 67 кг, согнал около 30 кг.

"Я вернулся в бокс не для того, чтобы драться со слабаками. Я хочу уже в следующем году вернуть себе титул чемпиона мира. Но если я проиграю Сенченко, сразу уйду из бокса навсегда. Тем не менее сделаю все, чтобы хотя бы раз побороться за высшую цель. Украинца ждет ночь боли", – обещал "Хитмен".

В британских СМИ особо не скрывали, что Сенченко пригласили в Великобританию с целью вывести Хаттона на бой против Малиньяджи. Украинец буквальном полгода назад боксировал с Полом и должен был стать лакмусовой бумажкой для Рикки – насколько он готов для больших боев. А болельщики и местные эксперты почему-то рассчитывали на быструю досрочную победу своего любимца.

Однако Вячеслав сохранял завидное спокойствие. "22 ноября мы прилетим в Англию, 23-го пройдем церемонию взвешивания, а 24-го – выиграем у Хаттона на "Мачестер Арене", – комментировал предстоящий поединок украинец. И он как будто в воду смотрел. Сенченко отправился в Манчестер на встречу с местным фаворитом и снова отправил его на пенсию.

Чувствуя поддержку многотысячной арены, которая пела "Есть только один Рикки Хаттон", британец начал агрессивнее и сначала побеждал по очкам в зрелищном противостоянии. Однако Хаттон плохо разложил силы по дистанции, а Сенченко, используя свое преимущество в размахе рук, доставал бывшего чемпиона джебами и выглядел все увереннее с каждым раундом.

"В Великобритании я точно не был фаворитом. 24 тысячи человек пришли, чтобы увидеть триумфальное возвращение своего боксера. Во время выхода на ринг я полностью абстрагировался от трибун и болельщиков, был максимально сконцентрирован на сопернике. Когда выходил на поединок, то видел перед собой только ринг", – вспоминал украинец.

Драматическая развязка наступила в девятом раунде, когда Сенченко достал соперника левым хуком в корпус и отправил Хаттона на настил ринга. Англичанин был сбит с ног ударом, который ранее считался его собственной визитной карточкой, и выглядел ошарашенным, а рефери только и оставалось зафиксировать нокаут.

"Хитмену" понадобилась медицинская помощь в ринге, прежде чем он расплакался перед переполненной ареной, а его надежды и мечты, как и чаяния тысяч поклонников, превратились в кошмар.

"У меня действительно разбито сердце. Это был хороший удар. Я должен был догадаться, что он этого и искал. Думаю, именно это делают три с половиной года вне ринга. Я просто разочарован. Я не неудачник. Моя карьера не должна так заканчиваться, но сейчас мне нужно хорошо об этом подумать", – не абы как расстроился Рикки, ведь сказочного возвращения не получилось. И он ушел с ринга навсегда.

