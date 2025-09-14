Умер легендарный британский экс-чемпион мира по боксу

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон (45-3, 32 КО) скончался в возрасте 46 лет всего за несколько недель до своего запланированного возвращения на ринг, пишет The Sun. Его тело было обнаружено утром 14 сентября в доме в Манчестере. Полиция заявила, что признаков насильственной смерти нет.

По информации полиции Большого Манчестера, вызов поступил в 6:45 утра, и смерть спортсмена не рассматривается как подозрительная.

Хаттон был одним из самых популярных британских боксёров. Его профессиональная карьера длилась с 1997 по 2012 год, за это время он завоевал несколько чемпионских поясов и провёл яркие бои с Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо.

24 ноября 2012 года в Манчестере Хаттон был сенсационно нокаутирован украинцем Вячеславом Сенченко. Для Хаттона это было возвращение после трёхлетнего перерыва, и он рассчитывал на лёгкую победу перед родной публикой.

Поединок проходил достаточно равным, при этом судьи склонялись в пользу хозяина ринга. Но в девятом раунде Сенченко точным ударом в печень отправил Хаттона на канвас, и тот не смог продолжить бой. Для британца это стало третьим поражением в карьере — ранее его останавливали лишь Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.

После завершения выступлений он работал промоутером и тренером, а также участвовал в телепроектах, включая шоу "Танцы на льду".

Недавно Хаттон объявил о возвращении на ринг — 2 декабря в Дубае он должен был провести бой против Эйсы Альдаха. В интервью он говорил, что этот камбэк вдохновит людей, борющихся с проблемами психического здоровья, с которыми сам долгое время сталкивался.

Рикки Хаттон оставил после себя сына Кэмпбелла, который также выступает в профессиональном боксе, и двух дочерей. В Британии его называли национальным героем и "народным чемпионом", а в ринг его сопровождали братья Галлахеры из группы Oasis.

