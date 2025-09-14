Знаменитый украинский боксер 'ввязался в драку' и сенсационно проиграл в реванше. Видео

Украинский претендент WBC Сергей Богачук (26-3, 24 КО) потерпел неожиданное поражение в реванше против американца Брэндона Адамса (26-4, 16 КО). 10-раундовый бой прошёл в формате настоящего "махача" с обилием открытых разменов, где преимущество оказалось на стороне соперника.

С первых раундов Адамс навязал агрессивный стиль, заставляя Богачука драться в рубку вместо тактического бокса.

30-летний уроженец Винницы пробивал апперкоты и кроссы, но удары американца выглядели тяжелее и приносили больший эффект.

Попытки перейти к планомерному ведению боя провалились — обмен ударами продолжался до конца, и именно в таком формате Адамс выглядел сильнее.

Восьмой раунд вновь стал ключевым, как и в их первом поединке 2021 года, когда Богачук проиграл нокаутом. На этот раз он также оказался серьёзно потрясён, что в итоге привело к второму поражению подряд от американца.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе Богачук получил первое место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) после того, как его промоутер оспорил лишение нашего соотечественника этого статуса. Ранее организация отдала первенство американцу Джарону Эннису (34-0, 30 КО), несмотря на то, что тот не провел ни одного боя в дивизионе, но сейчас изменила свое решение.

