Украине вручили отобранную у России медаль чемпионата мира по биатлону. Фотофакт

Украинские биатлонисты спустя 15 лет получили награды чемпионата мира 2011 года. Причиной стало аннулирование результатов российского спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

Александру Биланенко и Сергею Седневу вручили "серебро" мирового первенства-2011 во время чемпионата Украины в Буковеле. Награды они получили как участники эстафетной команды, которая изначально заняла третье место.

Перераспределение произошло после решения Спортивного арбитражного суда, который в 2020 году признал россиянина Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. В июне 2025 года его результаты за период 2010-2014 годов были аннулированы, что привело к пересмотру итогов эстафеты.

Таким образом, сборная Украины, ранее имевшая "бронзу", поднялась на одну позицию и получила "серебро", тогда как команда России лишилась своей награды.

Церемония вручения медалей продолжается поэтапно: ранее в Хохфильцене "серебро" получил еще один участник той команды Сергей Семенов. В Буковеле награды Биланенко и Седневу лично вручил президент Международного союза биатлонистов Олле Далин.

"Главная цель визита: две основные задачи. Первая — посмотреть на национальный чемпионат и подчеркнуть его важность. Вторая — вручить все медали чемпионата мира 2011 года после российского допингового скандала, чтобы украинская команда получила заслуженные серебряные награды", — заявил Далин в комментарии "Суспільне Спорт".

