Украине после произошедшего на Олимпиаде-2026 посоветовали взыскать миллиарды евро с МОК и Италии

Бывший голкипер клубов НХЛ Доминик Гашек призвал Украину через суд взыскать миллиарды евро с Международного олимпийского комитета (МОК) и Италии после допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года. По мнению 61-летнего экс-хоккеиста сборной Чехии, участие россиян несправедливо и поставило под сомнение ценности Олимпийского движения.

"14 российских спортсменов! [На самом деле в Играх-2026 принимают участие 13 россиян в качестве нейтральных атлетов – Ред.] Из-за этой Олимпиады в российской империалистической войне будут убиты и искалечены многие люди. Я лишь повторю, что полную ответственность за это несут страна-организатор Италия и МОК. Украину следует судиться с ними на миллиарды евро", – написал Гашек в соцсети Х, подчеркнув, что "жизнь важнее игры".

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля 2026 года, где разыгрываются 116 комплектов наград.

На Играх не представлены национальные команды России и Белоруссии, однако 13 российских и 7 белорусских спортсменов смогли квалифицироваться и участвуют как индивидуальные нейтральные атлеты (AIN) после прохождения строгих проверок.

Эти атлеты конкурируют без национальных символов: без флага, гимна и официального представительства своей страны. Их медали не учитываются в общекомандной таблице, а участие в церемонии открытия им было запрещено.

Российские и белорусские атлеты могли получить право на участие только при условии, что они не поддерживали войну и не имели связей с вооружёнными силами своей страны, а также соблюдали все антидопинговые правила международных федераций.

На Играх представители России выступают в различных дисциплинах: горнолыжный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, санный спорт, шорт-трек, ски-альпинизм и конькобежный спорт.

Решение допустить этих спортсменов вызвало споры, учитывая ранние требования Украины об их полном отстранении от участия на Играх. Киев направлял обращения в международные федерации с просьбой не допускать россиян и белорусов к соревнованиям, ссылаясь на политические и этические аргументы.

В то же время все допущенные нейтральные спортсмены прошли допинг-контроль перед стартом Олимпиады.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась возвращать российские и белорусские команды в свои турниры, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с юношей.

