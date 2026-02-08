Украина установила исторический рекорд на Олимпиаде-2026. Видео

Сборная Украины показала лучший результат в истории страны на Олимпийских играх в мужских одноместных санях. На Играх-2026 украинцы впервые сразу двумя спортсменами финишировали в топ-20, а Андрей Мандзий установил новый национальный рекорд.

Главным героем соревнований стал 37-летний Мандзий, который по сумме четырех заездов занял 12-е место с общим временем 3:34.774. Этот результат стал лучшим для Украины в истории мужских одноместных саней на Олимпиадах. До этого украинские саночники ни разу не поднимались выше 22-й позиции, которую Антон Дукач занял на Играх-2022.

После первых двух заездов оба представителя Украины уверенно держались в топ-15: Антон Дукач показывал промежуточное 12-е время, а Мандзий располагался на 14-й позиции. В третьем заезде оба украинца вошли в число 20 спортсменов, отобравшихся в суперфинал. При этом Мандзий улучшил свою позицию до 13-го места, тогда как 30-летний Дукач опустился на 17-ю строчку.

В решающем четвертом заезде оба саночника показали свои лучшие попытки на Олимпиаде-2026. Дукач прошел трассу за 53.556 секунды и в итоге занял 16-е место с суммарным результатом 3:35.204.

Мандзий показал время 53.601 секунды и сохранил 12-ю позицию, оформив исторический рекорд для Украины.

Победу в соревнованиях одержал немец Макс Лангенхан, который выиграл все четыре заезда и финишировал с результатом 3:31.191. Вторым стал австриец Йонас Мюллер с отставанием 0.596 секунды, третье место занял итальянец Доминик Фишналлер с отставанием 0.934 секунды.

