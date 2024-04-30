Украина выиграла со счетом 9:0 третий матч подряд на ЧМ по хоккею

Сборная Украины по хоккею добыла очередную победу на чемпионате мира в дивизионе IВ, который в эти дни проходит в Литве. Подопечные Дмитрия Христича в третьем матче снова были сильнее соперника и оставили свои ворота на замке – на этот раз был разгромлен Китай 9:0.

Наши соотечественники еще в первом периоде забросили четыре шайбы и фактически предопределили исход противостояния. Два гола "сине-желтые" добавили во второй 20-минутке и еще трижды поразили ворота соперников в заключительном отрезке поединка.

3а 60 минут игрового времени украинцы нанесли 50 бросков, позволив китайцам лишь семь раз потревожить нашего голкипера Эдуарда Захарченко. Сразу три игрока в составе команды Христича отметились двумя голами – Виталий Лялька, Александр Пересунько и Игорь Мережко. По одному разу отличились Алексей Ворона, Андрей Денискин и Филипп Пангелов-Юлдашев.

Украинцы возглавляют таблицу чемпионата, добыв в трех турах три победы с общим счетом 21:0. В среду, 1 мая, наши хоккеисты сыграют с испанцами (начало – в 12:30 по киевскому времени).

А в заключительный игровой день 3 мая сине-желтая сборная сойдется на льду с литовцами. Вероятнее всего, в битве с хозяева турнира и решится, кто станет победителем чемпионата и поднимется в классе. Отметим, что в Дивизионе IА украинцы не играли с 2016 года.

Чемпионат мира, дивизион ІВ. 3-й тур

Украина – Китай – 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Шайбы: Мережко (Ворона, Фадеев), 02:08 – 1:0, Пересунько (Дахновский, Пангелов-Юлдашев), 09:46 – 2:0, Пангелов-Юлдашев (Дахновский, Фадеев), 11:33 – 3:0 , Ворона, большинство (Мережко, Мазур), 13:18 – 4:0, Лялька (Сысак), 23:38 – 5:0, Пересунько (Мазур, Мережко), 37:04 – 6:0, Лялька (Кривошапкин, Пангелов-Юлдашев), 42:11-7:0, Денискин (Сысак, Фадеев), 51:06-8:0, Мережко (Захаров), 57:46-9:0.

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