Украина установила уникальное 'достижение' в эстафете Кубка мира по биатлону. Видео

Сборная Украины по биатлону стала единственной командой в мужской эстафете на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге, которая ушла на штрафной круг на первом этапе. Артем Прима во время стрельбы лежа не смог закрыть одну мишень, использовав все три дополнительных патронов.

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После того, как 36-летний уроженец Чернигова пробежал дополнительно 150 метров штрафа, сборная Украины оказалась на последнем 23-м месте с отставанием более минуты.

На стойке Артем сделал еще три неточных выстрела, передав эстафету Дмитрию Пидручному, уступая 1:51.6 лидирующей Германии. В итоге Украина финишировала 18-й с отставанием от победителей в 4 минуты и 44,5 секунды.

Как сообщал OBOZ.UA, победу в эстафете добыла сборная Норвегии, в 11-й раз подряд став первой в этой дисциплине на Кубке мира.

Норвежцы испытывали некоторые проблемы лишь в первой половине гонки, где им пришлось использовать на четырех огневых рубежах пять дополнительных патронов. Фавориты эстафеты даже находились за пределами призовой тройки.

Отметим, что днем ранее в Рупольдинге женская сборная Украины по биатлону показала свой лучший результат в эстафете в нынешнем сезоне Кубка мира.

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