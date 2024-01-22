Украина установила историческое достижение на Australian Open

Впервые в истории украинского женского тенниса сразу две наших соотечественницы будут представлены в четвертьфинале турнира серии Большого шлема. Киевлянка Марта Костюк и одесситка Даяна Ястремская попали в восьмерку сильнейших на Australian Open-2024.

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Обе наши девушки в 1/8 финала одолели так называемых нейтральных спортсменов. Костюк разгромила россиянку Марию Тимофееву, а Ястремская оказалась сильнее экс-первой ракетки мира и двукратной победительницы Australian Open Виктории Азаренко из Беларуси.

Теперь за путевку в полуфинал мейджора в Мельбурне, где украинок не было никогда, Марта сразится с четвертой ракеткой планеты американкой Коко Гауфф, а Даяна – с представительницей Чехии Линдой Носковой, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге.

Будущая соперница Ястремской прошла в четвертьфинал благодаря отказу от продолжения матча Элины Свитолиной. Именно первая ракетка Украины имеет рекордные 10 участий в четвертьфиналах турниров Большого шлема. По одному разу до этой стадии добирались Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и две нынешние участники Australian Open-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк сделала громкое заявление о войне в Украине после победы над россиянкой в 1/8 финала Australian Open-2024. Ранее нашу соотечественницу обвиняли в "продвижении политических тем" на турнире.

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