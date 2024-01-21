Костюк разгромила россиянку и с рекордом Украины вышла в 1/4 финала Australian Open. Видео

21-летняя Марта Костюк (№37 WTA) вышла в четвертьфинал Australian Open, который с 14 по 28 января проходит в Мельбурне, став самой молодой украинкой в истории, пробившейся в эту стадию турнира. В 1/8 финала четвертая ракетка Украины разгромила россиянку Марию Тимофееву (№170 WTA) – 6:2, 6:1.

Видео дня

Киевлянка не оставила 20-летней москвичке ни единого шанса, отдав ей лишь 3 гейма. Уже с первых минут партии Костюк сильными подачами буквально смела с корта соперницу.

Не помог Тимофеевой и дождь, из-за которого при счете 2:0 игра была прервана на полчаса.

Украинка уверенно играла и на задней линии и под сеткой, раз за разом набирая очки. Во втором сете единственный сложный момент случился при счете 3:1, когда Костюк на своей подаче проигрывала 15:40.

Несмотря на это Марта смогла переломить ход розыгрыша, отыграв два брейк-поинта, а затем взяв подачу соперницы и с третьей попытки реализовав матчбол.

Комментируя свой успех украинская теннисистка призналась, что была серьезно настроена и не чувствовала на корте ни усталости, ни давления.

"Я очень рада, что наконец смогла выдать ту агрессию, к которой стремилась. Это было очень сложно сделать в предыдущих поединках. Я очень счастлива, что вышла в четвертьфинал", – заявила Костюк.

Отметим, что перед матчем теннисистка из Киева отказалась от совместного кадра с Тимофеевой, сфотографировавшись лишь с девочкой, которая проводила жеребьевку "прием/подача".

Следующей соперницей Марты стала Кори Гауф (№4 WTA). Поединок запланирован в ночь на 23 января.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января Костюк (№37 WTA) в третьем круге Australian Open-2024 одолела россиянку Элину Аванесян (№74 WTA). Марта уступала по ходу встречи, однако сумела переломить ее ход и дожать "нейтральную" соперницу – 2:6, 6:4, 6:4.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!