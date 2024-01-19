Костюк обвинили в 'продвижении политических тем' после отказа жать руку россиянке на Australian Open. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Элине Аванесян после матча третьего круга Australian Open-2024. Наша соотечественница в драматичном поединке одержала победу с камбэком, а затем спортсменки не стали проводить традиционное приветствие.

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Костюк выиграла под ноль последний гейм в матче и эмоционально отреагировала на свой успех. При этом Аванесян первой направилась к сетке. Посмотрев на украинку, представительница страны-агрессорки пошла поблагодарить рефери на вышке. Также поступила и наша соотечественница.

При этом поступок украинки вызвал истерику у некоторых пользователей социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Они сделали вид, что не понимают такого шага со стороны Марты, а также желали ей поражения перед игрой.

"Костюк заняла глупую позу в том, что не хочет пожимать руку сопернице, потому что та русская. Только по этой причине я хотел, чтобы Аванесян победила", "Что случилось со спортсменами, которые не могу отбросить все и относиться с уважением к соперникам, несмотря на то, что происходит за пределами площадки?", "Не понимаю, почему девушки все еще продвигают эти политические темы", – пишут пользователи.

Ранее аналогично поступила другая украинская теннисистка Даяна Ястремская. 23-летняя одесситка победила бывшую россиянку Варвару Грачеву, после чего не стала приветствовать ее рукопожатием.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты обвинили организаторов Australian Open-2024 в издевательстве над олимпийской чемпионкой Анастасией Павлюченковой.

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