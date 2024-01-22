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Впервые! Украинка обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
Впервые! Украинка обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сотворила очередную грандиозную сенсацию на первом в сезоне турнире серии Большого шлема – Australian Open-2024. Наша соотечественница вышла в четвертьфинал соревнований, заставив зачехлить ракетку двукратную победительницу мейджора в Мельбурне Викторию Азаренко из Беларуси.

Видео дня

Для триумфа 23-летней одесситке, которая попала в основную сетку через квалификацию, понадобилось 127 минут и две партии – 7:6, 6:4. За это время Ястремская пять раз подала навылет, реализовала пять из 11 брейкпоинтов, а также выиграла 38 активных розыгрыша.

Впервые! Украинка обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open
Впервые! Украинка обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open

В пассиве украинки шесть двойных и 37 невынужденных ошибок. При этом Даяна выиграла 12 из 13 своих розыгрышей у сетки. Это во много позволило ей победить бывшую первую ракетку мира и выиграть уже седьмой подряд матча на Australian Open-2024. Одесситка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Впервые! Украинка обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open
Впервые! Украинка обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open

За путевку в следующий круг Ястремская поспорит с Линдой Носковой из Чехии, которая на отказе прошла первую ракетку Украины Элину Свитолину. Эта встреча станет первой для девушек во взрослом теннисе.

Впервые! Украинка обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open
Впервые! Украинка обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюку разгромила россиянку и впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open. После игры наша соотечественница сделала жесткое заявление о войне.

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