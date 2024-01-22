Впервые! Украинка обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сотворила очередную грандиозную сенсацию на первом в сезоне турнире серии Большого шлема – Australian Open-2024. Наша соотечественница вышла в четвертьфинал соревнований, заставив зачехлить ракетку двукратную победительницу мейджора в Мельбурне Викторию Азаренко из Беларуси.

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Для триумфа 23-летней одесситке, которая попала в основную сетку через квалификацию, понадобилось 127 минут и две партии – 7:6, 6:4. За это время Ястремская пять раз подала навылет, реализовала пять из 11 брейкпоинтов, а также выиграла 38 активных розыгрыша.

В пассиве украинки шесть двойных и 37 невынужденных ошибок. При этом Даяна выиграла 12 из 13 своих розыгрышей у сетки. Это во много позволило ей победить бывшую первую ракетку мира и выиграть уже седьмой подряд матча на Australian Open-2024. Одесситка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

За путевку в следующий круг Ястремская поспорит с Линдой Носковой из Чехии, которая на отказе прошла первую ракетку Украины Элину Свитолину. Эта встреча станет первой для девушек во взрослом теннисе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюку разгромила россиянку и впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open. После игры наша соотечественница сделала жесткое заявление о войне.

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