Украина установила исторический теннисный рекорд

Впервые в истории женского тенниса сразу две украинки попали в число 20 лучших в мировом рейтинге. Достижение покорилось Элине Свитолиной и Марте Костюк, которые в нынешнем году отлично себя проявляют на крупных турнирах, добираясь до решающих стадий.

Об этом информирует портал "Большой теннис Украины". В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Свитолина расположилась на 19-й строчке, набрав 2400 очков. Костюк заняла 20-е место с активом в 2235 пунктов.

Еще две наши соотечественницы вошли в топ-35 – Ангелина Калинина поднялась на 31-ю позицию, а Даяна Ястремская – на 33-ю. Лидирует в рейтинге польская теннисистка Ига Свентек. Она набрала 10 910 очков.

На нынешней неделе Свитолина, Костюк, Калинина, Ястремская, а также Леся Цуренко выступят на турнире серии WTA 1000 в Риме с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов. Интересно, что во втором круге болельщики могут стать свидетелями украинского дерби – Цуренко, если выиграет у хорватки Донны Векич, сразится с Калининой.

Как сообщал OBOZ.UA, шестая ракетка Украины Дарья Снигур стала победительницей турнира в Грузии, во время которого обыграла сразу трех россиянок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!