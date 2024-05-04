Украинская теннисистка вынесла четырех россиянок и выиграла турнир в Грузии. Видео

Шестая ракетка Украины Дарья Снигур (№125 WTA) стала победительницей турнира ITF в Грузии Лопота (W50). В решающей встречи 22-летняя киевлянка обыграла седьмую сеяную Киру Павлову из России со счетом 6:1, 6:1.

На пути к финалу Снигур сыграла четыре матчи, в трех из которых соперницами были представительницы РФ. Лишь в поединке против Эвелины Ласкевич Дарье понадобилось два сета 6:2, 5:7, 6:2. В остальных игра против Дарьи Зелинской 7:6(2), 6:2 и Анастасии Золотаревой 7:6(2), 7:6(3) украинка разбиралась в двух сетах.

В четвертьфинале Снигур была сильнее американской теннисистки Кэтрин Харрисон 6:1, 6:1.

Для Снигура это стало третьим финалом в этом году и второй победой. В марте Дарья проиграла финал на турнире ITF W75 в Ржичанах, а в апреле стала чемпионкой ITF W50 в Кальви.

Это десятый титул нашей теннисистки за время выступлений в ITF-туре. За победу в Лопоте Снигур заработала $6094 призовых и 50 рейтинговых очков.

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