Украина установила исторический рекорд мирового тенниса

Пять украинских теннисисток впервые в истории вышли во второй круг Roland Garros-2026, установив национальный рекорд представительства на этой стадии турнира. Победы в стартовых матчах одержали Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Дарья Снигур.

Предыдущее достижение было установлено годом ранее, когда барьер первого круга в Париже преодолели четыре украинки. В 2022 году во второй раунд прошла лишь Ангелина Калинина – с тех пор страна ежегодно добавляла по одной представительнице на этой стадии мейджора.

Для двух теннисисток победы стали дебютными на Roland Garros. Снигур впервые выиграла матч на парижском грунте, Олейникова — впервые победила в основной сетке турнира уровня Большого шлема вообще. Она обыграла Елену Приданкину – 6:1, 6:2.

Свитолина (7-й номер посева) и Костюк (15-й) продолжают победные серии на грунте. Весной обе выиграли турниры WTA 1000 – Свитолина в Риме, Костюк в Мадриде. В Париже Свитолина в трёх партиях переиграла Анну Бондар (3:6, 6:1, 7:6), Костюк уверенно прошла Оксану Селехметьеву – 6:2, 6:3.

Не сумели выйти во второй круг Даяна Ястремская, проигравшая Жасмин Паолини (5:7, 3:6), и Калинина, которую остановила Диан Парри (6:0, 2:6, 4:6). Всего в основную сетку Roland Garros напрямую попали семь украинских теннисисток, что также является рекордом.

