Букмекеры назвали шансы Свитолиной и Костюк выиграть Roland Garros-2026

Лучшие теннисистки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк входят в десятку главных фаворитов на Открытом чемпионате Франции Roland Garros-2026. Наши соотечественницы блестяще выступают в текущем грунтовом сезоне, поочередно выиграв два турнира категории 1000.

Видео дня

Ставки на итоговый триумф Свитолиной, для которой соревнования в Париже фактически являются домашними, принимаются с коэффициентом 13,00. А показатели на успех Костюк достигают уровня 21,00. Аналогично оцениваются шансы американок Аманды Анисимовой и Джессики Пегулы.

Главными претендентками на завоевание трофея называются Ига Швентек из Польши и Арина Соболенко из Беларуси. Их победа представлена индексом 3,50. Котировки на то, что чемпионкой Roland Garros-2026 станет Елена Рыбакина из Казахстана, составляют 6,00.

Далее в списке фаворитов идут американка Коко Гауфф (7,00) и россиянка Мирра Андреева (8,00). Между двумя украинками расположились Каролина Мухова из Чехии и китаянка Чжэн Циньвэнь (обе – 17,00).

Отметим, что накануне мейджора в Париже Костюк выиграла супертурнир в Мадриде, а Свитолина – в Риме. Элина при этом переписала историю тенниса.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина заработала фантастический гонорар за победу на турнире в столице Италии Риме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!