Украина – Швеция: онлайн-трансляция стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Украины пытается во второй раз в своей истории выйти на чемпионат мира по футболу. Для того, чтобы сыграть на первенстве планеты 2026 года, "сине-желтыми" нужно преодолеть раунд плей-офф, в полуфинале которого соперником подопечных Сергея Реброва является Швеция.

В поединке, который был назначен на 26 марта, наши футболисты выступают номинальными хозяевами, ведь его принимает стадион "Сьюдад де Валенсия" в Испании. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

ЧМ-2026. Отбор

Плей-офф. Полуфинал

Валенсия, стадион "Сьюдад де Валенсия"

Главный арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия), арбитр VAR: Тьягу Мартинш (Португалия)

Украина – Швеция – 0:0

35 ЧАСОВ ДО МАТЧА. У обеих команд очень серьезные кадровые потери. Украина лишилась Александра Зинченко, Артема Довбика, Арсения Батагова, Максима Таловерова, Ефима Коноплю, Руслана Малиновского, Никлая Матвиенко, Тараса Михавко.

Швеция осталась без 150-миллионого Александера Исака, Деяна Кулусевски, Виктора Йоханссона, Эмиля Хольма, Якоба Виделла Цеттерстрема, Александера Бернхардссона и Эмиля Крафта.

36 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Вот и настал решающий для сборной Украины момент в квалификации к мундиалю-2026. Нашу команду ждет настоящая заруба со шведам за выход в финал стыков.

Напомним, что победитель нашей пары сразится за путевку на чемпионат в США, Мексике и Канады с сильнейшим дуэли поляков и албанцев, которые играют параллельно.

Украинцы и шведы пять раз пересекались друг с другом, в том числе дважды на чемпионатах Европы. Здесь обе победы остались за украинцами, а полную статистику смотрите на OBOZ.UA.

