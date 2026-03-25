Украина – Швеция: все подробности матча плей-офф отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу в четверг, 26 марта, проведет полуфинальный стыковой матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва в номинально домашней игре в Испании примут команду Швеции.

Встреча состоится на поле стадиона "Сьюдад де Валенсия". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Увидеть принципиальное противостояние можно будет благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Валенсии будет предоставлен на каналах "Megogo Футбол 1" и "Megogo Спорт", который доступен в кабельных сетях Т2.

По традиции показ матча такого уровня будут сопровождаться аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Аналитики отдают небольшое преимущество шведской сборной. Ставки на ее победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех украинцев достигают уровня 2,87.

СУДЬИ НА УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Португалии, которую возглавляет Жоау Пиньейру. Помогать ему будут лайнсмены Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя, а роль четвертого рефери исполнит Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

Также на игре будет задействована система видеомомощи судьям, за работой которой будет следить Тьягу Мартинш. Ему будет ассистировать Андре Нарсишу.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Грэм Поттер, главный тренер сборной Швеции:

– Я поражен уровнем сборной Украины. Это очень стабильная команда, у них смесь опытных и молодых игроков, качественных индивидуально, но играют хорошо коллективно. Я не могу определить какую-то одну игру, поскольку это действительно хорошая команда. Украина показывает стабильный футбол, и то, что они закончили группу вторыми после Франции – это о многом говорит. Мы очень уважаем соперника и готовимся к нему.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Бондарь, Миколенко, Калюжный, Ярмолюк, Судаков, Цыганков, Гуцуляк, Ванат.

Швеция: Норфельтд – Гудмундссон, Старфельд, Гин, Линделеф, Аяри, Ларссон, Свенссон, Нюгрен, Эланга, Дьокереш.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Соперники пять раз встречались друг с другом – трижды в товарищеских матчах и дважды на континентальных первенствах. Оба поединка чемпионатом Европы выиграла Украина, а в спаррингах команды обменялись победами.

Добавим, что для "сине-желтых" это будет шестая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Еще ни разу украинцам не удавалось преодолеть этот барьер.

