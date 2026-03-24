Моуриньо сказал, что тренеру Швеции 'придется ответить' за поступок перед матчем с Украиной

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуриньо признался, что не понимает решения наставника сборной Швеции Грэма Поттера не вызвать в команду защитника "орлов" Самуэля Даля на полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026 с Украиной. По словам португальского специалиста, его подопечный точно заслужил приглашения на важнейший матч.

Видео дня

Такое мнение Муориньо выразил в интервью порталу Sportbladet. Тренер "Бенфики", в составе которой выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, при этом добавил, что уважает решение Поттера отказаться от Даля, однако англичанину придется объяснить свое решение.

"Никакого контакта с Поттером у меня не было. Меня никогда не удивляет то, что делают мои коллеги-тренеры, потому что я уважаю их решения. Поттеру придется ответить, почему Самуэля Даля нет в составе сборной Швеции. Он выглядел фантастически и прошел фантастическое развитие с тех пор, как я пришел сюда. Он играет каждую минуту и каждую игру. Он очень надежен в обороне и очень стабилен в атаке. Игрок высшего уровня", – сказал Моуриньо.

Накануне Поттер оценил матч с украинцами за право сыграть в финале стыков к ЧМ-2026. Поединок двух сине-желтых команд состоится 26 марта. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!