Сборная Украины потеряла ключевого футболиста на матч 1-го тура Евро-2024 против Румынии

Ключевой защитник сборной Украины Виталий Миколенко не сыграет в стартовом матче чемпионата Европы по футболу против Румынии, передает "Суспильне" спорт со ссылкой на пресс-конференцию главного тренера украинской команды Сергея Реброва. Футболист "Эвертона" продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, которую получил в последнем подготовительном матче с Молдовой (4:0).

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"Мы объясняем ежедневно: Виталий работает, повреждение не восстанавливается через 1-2 дня. Он точно не сыграет завтра [с Румынией]. Я вижу, как он работает, мы все надеемся, что он как можно скорее вернется в состав", – пояснил Ребров.

Игра 1-го тура Евро-2024 Румыния – Украина состоится в понедельник, 17 июня. Начало – в 16:00 по киевскому времени. Уже известно, какие телеканалы покажут встречу. Также опубликованы букмекерские прогнозы на этот поединок.

После матча с румынами у Миколенко будет четыре дня для возобновления перед поединком второго тура со Словакией в пятницу, 21 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне суперкомпьютер сделал прогноз на стартовый матч сборной Украины.

Кроме того, искусственный интеллект предсказал, как выступит Украина в целом на Евро-2024 по футболу.

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