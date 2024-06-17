Перед стартовым матчем Украины на Евро-2024 произошел казус с флагом

Сборная Украины по футболу в понедельник, 17 июня, начинает свой путь на чемпионате Европы 2024 года в Германии. В первом поединке группы В подопечные Сергея Реброва будут противостоять команде Румынии.

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Встречу принимает стадион "Альянц Арена" в Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Перед матчем румынские журналисты обвинили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в ошибке на форме нашей команды. В частности, издание gsp.ro пишет, что на экипировке "сине-желтых" в маркировке турнира, матча, даты и команд вместо румынского флага значится бельгийский.

"Серьезная ошибка: вместо синего украинцы использовали черный цвет, в результате чего получился флаг Бельгии – другого участника группы Е", – пишут представители СМИ.

На фото можно увидеть, что оттенок синего цвета во флаге наших соперников действительно более темного оттенка, чем должен быть. При этом на более общем плане национальный символ Румынии выглядит нормально. Пока неизвестно, будет ли УАФ вносить изменения в форму команды.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок донецкого "Шахтера" Разван Рац выразил уверенность в том, что сборной Украины нельзя уже сейчас засчитывать три очка в матче Евро-2024 с Румынией.

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