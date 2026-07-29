Украина подала в суд на Международный олимпийский комитет. Все подробности

Национальный олимпийский комитет Украины начал судебное разбирательство против Международного олимпийского комитета в Спортивном арбитражном суде. Украинская сторона требует отменить решение о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России, считая его противоречащим Олимпийской хартии и прежним решениям CAS.

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НОК Украины сообщил, что 28 июля подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне заявление об апелляции на решение исполкома МОК от 7 июля 2026 года о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России.

Апелляция подготовлена НОК Украины совместно с Министерством молодежи и спорта Украины при правовой поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". В документе украинская сторона просит отменить решение МОК, поскольку считает, что оно принято преждевременно и без проверки того, устранены ли нарушения, из-за которых ОКР был отстранен в 2023 году.

В НОК Украины заявляют, что включение в структуру Олимпийского комитета России спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины стало основанием для приостановления его членства. При этом формальное исключение региональных олимпийских советов из состава ОКР, по мнению украинской стороны, не означает прекращения такой деятельности и не устраняет само нарушение.

Также в апелляции отмечается, что после решения МОК руководство ОКР публично заявило о продолжении рассмотрения временно оккупированных территорий Украины как части российского спортивного пространства. В НОК Украины считают, что это противоречит аргументам, на которых основывалось решение МОК о восстановлении прав ОКР.

Кроме того, украинская сторона напомнила, что в 2024 году CAS признал законным отстранение Олимпийского комитета России, указав, что включение спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины нарушает территориальную целостность НОК Украины и положения Олимпийской хартии. В связи с этим НОК Украины намерен добиваться отмены решения МОК, используя предусмотренные международным правом юридические механизмы.

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