Украина опередила Россию в таблице УЕФА

Украина по итогам первых матчей второго квалификационного раунда европейских клубных турниров обошла Россию в таблице коэффициентов. Несмотря на отстранение от международных турниров, агрессорам продолжают начисляться очки, из-за чего на старте сезона они располагались выше нашей страны.

Видео дня

Благодаря победам киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Украина получила два очка, которые преобразовались в 0,500 баллов в таблице. Всего в нынешнем сезоне представители нашей страны заработали 0,875 баллов, что позволило им подняться на 27-ю строчку, опередив Россию.

Всего в активе сине-желтой ассоциации 18,475 пунктов. Это на 0,868 балла меньше, чем у Словении, которая расположилась на 26-м месте.

Напомним, что российские команды пропустили три последних сезона, но получили за каждый из них по 4,333 балла в зачет таблицы коэффициентов Европейского футбольного союза (УЕФА), которая формирует представительство команд в континентальных турнирах.

От Украины в новом евросезоне выступают киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", "Александрия" и житомирское "Полесье". Двое последних проиграли свои матчи квалификации Лиги конференций сербском "Партизану" (0:2) и андоррской "Санта-Коломе" (1:2) соответственно.

"Шахтер" накануне в Стамбуле обыграл "Бешикташ" в Лиге Европы, а во вторник "Динамо" разгромило на Мальте местный "Хамрун Спартанс" в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал циничную мысль о том, что "капитуляция Украины" усложнит возвращение команд из страны-агрессора в международные соревнования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!