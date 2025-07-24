Вице-чемпион УПЛ сенсационно опозорился с третьей командой Андорры. Видео

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций житомирское "Полесье" уступило со счетом 1:2 третьей команде Андорри – "Санта-Коломе" из одноименного городка. Номинально домашня встреча прошла в словацком Прешове и стала дебютной для команды в еврокубках, а также официальным стартом Руслана Ротаня на посту главного тренера.

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Начало матча прошло в невысоком темпе, игра шла в центре поля. Первый опасный момент "Полесья" завершился голом: на 21-й минуте Гуцуляк, получив передачу от Андриевского, обыграл вратаря и открыл счет — 1:0.

Однако спустя всего три минуты "Санта-Колома" сравняла: после навеса мяч отскочил от Хадроя прямо к Ремолинсу, и тот реализовал момент с близкой дистанции — 1:1.

На 36-й минуте украинцев спас вратарь Кудрик, вытащив мяч из-под перекладины после удара Родригеса. Но уже на 44-й минуте защита вновь провалилась: Креспо сыграл в стенку и точно пробил в ближнюю девятку — 1:2. Первый тайм "Полесье" завершило в роли догоняющих.

На 67-й минуте "Полесье" создало первый момент после перерыва: Йосефи пробил в штангу после подачи с фланга. Несмотря на неудачи, команда Ротаня так и не смогла создать системного давления и не имела ощутимого преимущества даже против соперника из третьей по силе лиги Андорры.

Ответный матч состоится через неделю, 31 июля.

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