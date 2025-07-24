'Шахтер' со счетом 4:2 победил 16-кратного чемпиона Турции в квалификации Лиги Европы. Видео

Донецкий "Шахтер" с победы над турецким "Бешикташем" стартовал во 2-м раунде квалификации Лиги Европы. Гостевой поединок в Стамбуле на стадионе "Тупраш" завершился со счетом 2:4.

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Счёт был открыт уже на 7-й минуте. Алиссон взял игру на себя: сместился с фланга, прошёл вдоль штрафной и мощно пробил в створ — вратарь не успел среагировать.

К 28-й минуте преимущество гостей удвоилось: после навеса Алиссона с фланга Эгвиналдо пробил головой в угол, не оставив шансов вратарю — 0:2.

"Бешикташ" активизировался под занавес первого тайма. На 39-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой Ефима Конопли. Тэмми Абрахам уверенно реализовал 11-метровый удар — 1:2.

До перерыва хозяева имели ещё один момент, но надёжно сыграл Дмитрий Ризнык, отразив опасный удар Жедсона Фернандеша.

Во втором тайме "Шахтёр" грамотно оборонялся и искал шансы в контратаках. На 67-й минуте Кевин завершил длинную позиционную атаку. Алиссон обыграл один в один защитника и вырезал на Кевина, которому оставалось переправить мяч в пустые ворота – 1:3.

В оставшееся время турецкий клуб пытался сократить отставание. На 87-й минуте это удалось сделать Жоау Мариу, который успешно сыграл на добивании.

Хозяева большими силами пошли в атаку и пропустили острый контрвыпад от украинцев. На 96-й минуте точку в игре поставил Кевин.

Ответный матч пройдёт пройдет через неделю, 31 июля, в польском Кракове.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре квалификации Лиги Европы "Шахтер" прошел финский "Ильвес". После разгрома в первой игре 6:0 ответная встреча для украинской команды на стадионе "Таммела" в Тампере завершилась со счетом 0:0.

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